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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клэй Томпсон о сравнениях с Рэем Алленом: «Я обожаю его!»

Перебравшийся в «Хит» Клэй Томпсон признался, что ему льстят сравнения с другим снайпером Рэем Алленом , который также перешел в клуб из Флориды под занавес карьеры и стал чемпионом в Майами .

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