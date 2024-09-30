Захарова: Скрипали могли бы дать показания по делу о смерти Стерджес онлайн

Они не хотят появляться на слушании, так как беспокоятся за свою безопасность Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Сергей и Юлия Скрипали могли бы дать показания по делу о смерти британки Дон Стерджес онлайн, своим мнением она поделилась в эфире телеканала «Россия 1» «Мне кажется, есть все возможности для этого (рассмотреть их показания онлайн - ред.