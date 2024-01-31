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Производитель препарата от диабета Ozempic рекордно подорожал

Производитель препарата от диабета Ozempic рекордно подорожал

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, производящая препарат от диабета Ozempic, используемый также для снижения веса, стала второй европейской компанией, рыночная стоимость которой преодолела отметку в 500 миллиардов долларов.

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