Ряд нововведений вступил в силу в РФ

Ряд нововведений вступил в силу в России со среды, 1 декабря. Среди них — бесплатный доступ к отечественным социально значимым сайтам и индексация пенсий, обязательная маркировка минеральной воды и молочной продукции, а также система QR-кодов.
Ряд нововведений вступил в силу в России со среды, 1 декабря. Среди них — бесплатный доступ к отечественным социально значимым сайтам и индексация пенсий, обязательная маркировка минеральной воды и молочной продукции, а также система QR-кодов.
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