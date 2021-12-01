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Ряд нововведений вступил в силу в РФ

Ряд нововведений вступил в силу в РФ

Ряд нововведений вступил в силу в России со среды, 1 декабря. Среди них — бесплатный доступ к отечественным социально значимым сайтам и индексация пенсий, обязательная маркировка минеральной воды и молочной продукции, а также система QR-кодов.

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