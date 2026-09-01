В группировке "Север" сообщили об уничтожении роботизированного комплекса ВСУ

КУРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки "Север" в ходе свободной охоты уничтожил наземный роботизированный комплекс ВСУ с боекомплектом и провизией в Сумской области.
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