Милонов предложил создать на "Госуслугах" раздел для знакомств

Депутат выступил против сервисов, которые предлагают помощь в удовлетворении низменных сексуальных потребностей Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву создать раздел знакомств на портале "Госуслуги", пишет RT.
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