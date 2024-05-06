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Милонов предложил создать на "Госуслугах" раздел для знакомств

Милонов предложил создать на "Госуслугах" раздел для знакомств

Депутат выступил против сервисов, которые предлагают помощь в удовлетворении низменных сексуальных потребностей Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву создать раздел знакомств на портале "Госуслуги", пишет RT.

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