В Ростове с 23 сентября перекроют Тургеневскую на 4 месяца

В Ростове-на-Дону с 23 сентября вводится временное ограничение движения на улице Тургеневской. Перекрытие продлится несколько месяцев и связано с проведением капитального ремонта фасада здания, сообщили в городской администрации.
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