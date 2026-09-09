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Царьград

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В Ростове с 23 сентября перекроют Тургеневскую на 4 месяца

В Ростове с 23 сентября перекроют Тургеневскую на 4 месяца

В Ростове-на-Дону с 23 сентября вводится временное ограничение движения на улице Тургеневской. Перекрытие продлится несколько месяцев и связано с проведением капитального ремонта фасада здания, сообщили в городской администрации.

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