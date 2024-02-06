На Белоярской АЭС отключили энергоблок №4 Белоярская АЭС в Свердловской области отключила энергоблок №4 для планового ремонта, о чем сообщила пресс-служба станции.
Пронедра
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На Белоярской АЭС отключили энергоблок №4 Белоярская АЭС в Свердловской области отключила энергоблок №4 для планового ремонта, о чем сообщила пресс-служба станции.
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