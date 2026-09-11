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Рабочая неделя для родителей может стать короче

Рабочая неделя для родителей может стать короче

Инициатива призвана помочь семьям совмещать работу и заботу о детях Депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Валерий Селезнев выступил с предложением сократить рабочую неделю для родителей несовершеннолетних детей на два часа без уменьшения заработной платы, пишет РИА Новости.

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