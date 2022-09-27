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Правительства России и Индонезии обсудят улучшение двусторонних отношений

Правительства Индонезии и России планируют обсудить улучшение двусторонних отношений во время визита председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко в Джакарту 6 октября 2022 года, сообщает Antara.

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