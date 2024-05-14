Арестован начальник кадрового управления Минобороны Юрий Кузнецов

Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. При обыске у него нашли 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскошиСК сообщил об аресте уже второго за месяц высокопоставленного генерала Минобороны России.
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