Указ президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Киеву сделал бесполезной американскую технику в руках военнослужащих Вооружённых сил Украины, неспособных самостоятельно её ремонтировать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии