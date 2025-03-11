RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 491 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Гондоны, одним словом!«Вашингтон немедл...
  • лина любимцева
    А что такое "частичное перемирие"?!... Это когда до обеда не стреляют, а начинают стрелять только после обеда?США и Украина зав...
  • Eduard
    Их "культурка" перешла в фазу империализма.Небензя: ЕС стал ...

BI: танки США стоят на вечном ремонте на Украине из-за указа Трампа

BI: танки США стоят на вечном ремонте на Украине из-за указа Трампа

Указ президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Киеву сделал бесполезной американскую технику в руках военнослужащих Вооружённых сил Украины, неспособных самостоятельно её ремонтировать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх