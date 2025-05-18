Зачем Хрущев отдал Порт-Артур Китаю

Среди «грехов», предъявленных Никите Сергеевичу партийными коллегами при отрешении от власти, было много вздорных, но один — неоспоримый, о котором, впрочем, до сих пор открыто не говорят – Леонид Максименков, историк.
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