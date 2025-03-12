В Кривом Роге прилёт «Искандера» по очередному расположению, видимо, «иностранных специалистов».
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В Кривом Роге прилёт «Искандера» по очередному расположению, видимо, «иностранных специалистов».
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