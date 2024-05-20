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Как отстирать белые носочки при помощи самодельного отбеливателя

Как отстирать белые носочки при помощи самодельного отбеливателя

Не спешите засыпать белые носочки отбеливателями или кипятить, чтобы вернуть им белоснежность. Воспользуйтесь любопытным секретом ниже! И тогда носки из самых грязных и застиранных станут свежими, белыми, абсолютно чистыми.

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