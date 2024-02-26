22 простейшие идеи для тайников, которые лучше любого сейфа

Не нравится, когда трогают ваши вещи без разрешения, или у вас паранойя, что воры обязательно заберутся именно в ваш дом? А может быть, у вас есть парочка постыдных фотографий? Не важно, какова причина того, что вы хотите убрать подальше от любопытных глаз свои ценности, — у нас есть несколько идей, как это сделать.