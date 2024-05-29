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В Киеве заявили, что большая часть западной помощи прибудет с опозданием

В Киеве заявили, что большая часть западной помощи прибудет с опозданием

Первые истребители F-16 поступят на Украину "очень скоро". Однако около половины необходимой стране иностранной военной помощи прибывает с опозданием, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров в беседе с Reuters.

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