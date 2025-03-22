Враг нанёс удары: под огнём МЧС в Горловке и ЖК в Ростове (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня ночью в Горловке (ДНР) дрон ВСУ ударил по пожарной машине, пострадали четверо спасателей. Утром в городе артобстрелом врага была ранена мирная жительница, вчера ещё один мирный житель получил смертельное ранение.
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