Русская весна
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Русская весна

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Враг нанёс удары: под огнём МЧС в Горловке и ЖК в Ростове (ФОТО, ВИДЕО)

Враг нанёс удары: под огнём МЧС в Горловке и ЖК в Ростове (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня ночью в Горловке (ДНР) дрон ВСУ ударил по пожарной машине, пострадали четверо спасателей. Утром в городе артобстрелом врага была ранена мирная жительница, вчера ещё один мирный житель получил смертельное ранение.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
предлагаю пренести Генштаб в Ростов или Дрнецк ,может быть тогда герасим проснется ,а то ходит ,как в штаны наложивший!
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11 час.
ЛК
Лидия Кузина
Да, что-то видок у него не очень, болеет может........
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11 час.
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