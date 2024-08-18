Почему современные мужья совсем распустились

Надежда Кувыкина Посмеялась... Ну пусть жирнеют от такой еды, к 40 годам и секс не нужен будет и женщина безразлична... Это одна сторона... Другая финансовые требования.. Здесь как то.. Не по мужски... Но, увы, уже выросло такое поколение.. Чем поливали, то и выросло. Блокеры старались...

D Daniel "Пополамщики атакуют" Так это их женщины такими и воспитали. Так что все вопросы тут к женщинам и только к ним.