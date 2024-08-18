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Всё о разводах

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Свежие комментарии

  • НС
    очередной бредовый высер дуры-мурены - ничего другого вы у неё не прочитаете. Мужененавистничество в чистом виде , ви...Почему современны...
  • Daniel
    "Пополамщики атакуют" Так это их женщины такими и воспитали. Так что все вопросы тут к женщинам и только к ним.Почему современны...
  • Надежда Кувыкина
    Посмеялась... Ну пусть жирнеют от такой еды, к 40 годам и секс не нужен будет и женщина безразлична... Это одна сторо...Почему современны...

Почему современные мужья совсем распустились

Почему современные мужья совсем распустились

Недавно прочла замечательную статью про кошек. Она называлась «Почему обнаглели современные кошки?».

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Посмеялась... Ну пусть жирнеют от такой еды, к 40 годам и секс не нужен будет и женщина безразлична... Это одна сторона... Другая финансовые  требования..  Здесь как то.. Не по мужски... Но, увы, уже выросло такое поколение.. Чем поливали, то и выросло. Блокеры старались...
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16 час.
D
Daniel
&quot;Пополамщики атакуют&quot; Так это их женщины такими и воспитали. Так что все вопросы тут к женщинам и только к ним.
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15 час.
Н
НС
очередной бредовый высер дуры-мурены - ничего другого вы у неё не прочитаете. Мужененавистничество в чистом виде , видимо это некая месть мужчинам с её стороны. А по сути изложенного ею - всё это полная чушь.
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13 час.

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