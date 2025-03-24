Место охранника в «Пятерочке» не предлагать

Представляете, с какой огромной силой сжата пружина фронтов СВО: сотни тысяч человек, масса оружия, продовольствия, транспорта сосредоточены на крупном по меркам противостояния участке фронта, но небольшом с точки зрения огромного пространства нашей страны.