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«Медиалига для Миши – отдушина и драйвер для бизнес-начинаний. Убежден, драка никак не повлияла на его интерес продолжать». Осипов о Литвине

– Не пропал ли у Литвина интерес к Медиалиге и к его команде Lit Energy после драки? – Миша – человек с очень устойчивой психикой, который, будучи очень целеустремленным, знает, чего он хочет и как к этому идти.

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