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ТАСС

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В Ленобласти ликвидировали подпольный рыбный цех с рабочими-нелегалами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции, пограничной службы ФСБ и Росгвардии задержали мужа и жену, которые организовали во Всеволожском районе Ленинградской области подпольное производство и реализацию рыбной продукции с привлечением труда нелегальных мигрантов.

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