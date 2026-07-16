В Ленобласти ликвидировали подпольный рыбный цех с рабочими-нелегалами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции, пограничной службы ФСБ и Росгвардии задержали мужа и жену, которые организовали во Всеволожском районе Ленинградской области подпольное производство и реализацию рыбной продукции с привлечением труда нелегальных мигрантов.