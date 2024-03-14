Предложенные ведомством новые правила налагают ответственность как на приезжих работников, так и на работодателей.
Работай или уезжай: жизнь нерадивых мигрантов резко поменяется. Минтруд нашёл управу для "незаменимых специалистов"
Комментарии
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Ю
Южанин
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12 час.
ВН
Валерий Николаевич
Два года п.....жа без видимых результатов. Демократия!
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9 час.
Борис Леонтьев
Опять сплошное словоблудие. В заголовка автор уже всё решил, а на самом деле Минтруд только что-то там готовит. Может подготовит, а может и нет. Может внесёт в Думу, а может нет. Может примет Дума, а может нет. Может утвердит Президент, а может нет. Пока у нас побеждает мигрантское лобби. И всё потому, что наши скоты-чиновники живут по принципу Ходжи Насреддина который обещал эмиру за 40 лет выучить ишака говорить - «За 40 лет умрёт либо эмир, либо ишак, либо я». В министерстве труда, да и в Госдуме надо хороший шмон навести, чтобы они не готовили, а делали.
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8 час.
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