Работай или уезжай: жизнь нерадивых мигрантов резко поменяется. Минтруд нашёл управу для "незаменимых специалистов"

Борис Леонтьев

Опять сплошное словоблудие. В заголовка автор уже всё решил, а на самом деле Минтруд только что-то там готовит. Может подготовит, а может и нет. Может внесёт в Думу, а может нет. Может примет Дума, а может нет. Может утвердит Президент, а может нет. Пока у нас побеждает мигрантское лобби. И всё потому, что наши скоты-чиновники живут по принципу Ходжи Насреддина который обещал эмиру за 40 лет выучить ишака говорить - «За 40 лет умрёт либо эмир, либо ишак, либо я». В министерстве труда, да и в Госдуме надо хороший шмон навести, чтобы они не готовили, а делали.