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Глава РСМД Тимофеев: администрация Трампа не остановит процесс дедолларизации

Глава РСМД Тимофеев: администрация Трампа не остановит процесс дедолларизации

Дедолларизация является трендом, который администрации президента США Дональда Трампа остановить будет сложно, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева.

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