«Пошёл вон отсюда, гнида фашистская!» — укрополитолога выгнали с Первого канала за оскорбление (ВИДЕО)

«Пошел вон отсюда, гнида фашистская!» — так ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко выгнал украинского политолога Сергея Запорожского из студии за фразу: «…когда Красная Армия оттуда позорно драпала, а не защищала».