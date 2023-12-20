Авария дня. Обгон со смертельным исходом

На 1110 километре автодороги М-8 «Холмогоры» водитель автомобиля Мазда6 Спорт выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Шкода Октавия, которую отбросило под встречный УАЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии