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Регионы России

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Над Калужской областью уничтожено 37 беспилотников ВСУ

Над Калужской областью уничтожено 37 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны над Калужской областью вечером 11 октября и минувшей ночью сбили и уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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