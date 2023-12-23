Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Павлов
    А я все таки схожу на эти, так называемые, "выборы". Лишь затем, чтобы на бюллетене написать "Путина в Гаагу. Дунцову...Россельхознадзор:...
  • Галина Друзина
    От жиру бесятся и в открытую плюют на народ и власть, да ещё в такое время - мрази, твари. Лишить всего, гражданства,...Певица Лолита вст...
  • Галина Друзина
    Действительно, а почему нельзя, лишить и гражданства, выгнать всех участников из страны.Адвокат Добровинс...

Ермак: декларацию о гарантиях безопасности для Украины поддержала 31 страна

Ермак: декларацию о гарантиях безопасности для Украины поддержала 31 страна

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что к декларации о гарантиях безопасности присоединилась 31 страна, 15 государств выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх