Ермак: декларацию о гарантиях безопасности для Украины поддержала 31 страна

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что к декларации о гарантиях безопасности присоединилась 31 страна, 15 государств выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям.
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