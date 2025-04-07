"Тело как гаджет" и "Что мы знаем о Вселенной?": смотрите онлайн

РЕН ТВ Существуют ли другие миры на других планетах, что мы знаем о Марсе или Плутоне? Об этом – в документальном проекте "Что мы знаем о Вселенной?" с Федором Бондарчуком, который можно посмотреть прямо сейчас на онлайн-платформе Wink.