Российская армия добивается новых успехов в освобождении Курщины

С РФ продолжают освобождение остающейся под оккупацией части Курской области. На данный момент под полным контролем врага остается лишь один населенный пункт – Горналь, переедает корреспондент «ПолитНавигатора».
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