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Правда на Украине стала платной: Трамп лишил Киев денег на ложь про СВО

Правда на Украине стала платной: Трамп лишил Киев денег на ложь про СВО

БлокнотРУ Два дня назад в украинский офис американского агентства по международному развитию USAID (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) поступил приказ на остановку всех проектов в стране, после того, как новый президент США Дональд Трамп заявил об остановке помощи третьим странам.

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