Венгрия пошла на шантаж: Не будет газа - не будет санкций. Еврокомиссия пообещала "прогнуть" Украину

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригрозил заблокировать санкции против России.В Венгрии решились на шантаж: Орбан пригрозил наложить вето на продление санкций против России, если Еврокомиссия не добётся от Украины возобновления транзита русского газа, информирует ТАСС.
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