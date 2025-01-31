Венгрия пошла на шантаж: Не будет газа - не будет санкций. Еврокомиссия пообещала "прогнуть" Украину

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригрозил заблокировать санкции против России.В Венгрии решились на шантаж: Орбан пригрозил наложить вето на продление санкций против России, если Еврокомиссия не добётся от Украины возобновления транзита русского газа, информирует ТАСС.