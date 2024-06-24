Летчиков ВСУ поджарило ударом российской армии: Карта специальной военной операции на Украине на 24 июня 2024 года Юлия СоколоваВ результате ряда координированных ударов российских вооруженных сил было существенно ослаблено потенциал украинских военно-воздушных сил.
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