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В боевой пропуск Call of Duty: Warzone добавили оружие STG 44 и M1 Garand из Vanguard

В боевой пропуск Call of Duty: Warzone добавили оружие STG 44 и M1 Garand из Vanguard

До интеграции Call of Duty: Vanguard и Warzone еще больше месяца (по слухам, это произойдет 23 ноября), однако в королевскую битву уже сейчас добавили два вида оружия из еще не вышедшего шутера.

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