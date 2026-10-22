Падел-теннис все заметнее меняет карту городской спортивной инфраструктуры. В 2026 году в Москве и Санкт-Петербурге планируется открыть семь новых клубов на 42 корта на базе торговых центров.
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