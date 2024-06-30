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Орбан: Новый политический альянс в течение дней станет крупнейшей фракцией в ЕП

Партия Фидес, лидером которой является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, партия свободы Австрии (АПС) и чешская партия ANO 2011 формируют новую европейскую политическую фракцию в Европейском парламенте, которое за несколько дней станет крупнейшей правой фракцией в ЕП.

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