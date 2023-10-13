В России предложили писать пользовательские соглашения понятным языком

Созданный Роскомнадзором Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде разработал поправки, согласно которым пользовательские соглашения и вся информация о персональных данных должны быть доступны на сайтах и понятны пользователям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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