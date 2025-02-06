Салиба – приоритет «Реала». «Арсенал» не хочет отпускать француза, но если продаст, Вильям станет самым дорогим защитником в истории (RMC Sport)

По информации RMC Sport, 23-летний футболист сборной Франции – приоритетная цель «сливочных» для укрепления обороны.
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