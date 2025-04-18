Ольга Серябкина снялась в прозрачном платье

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).