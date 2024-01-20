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Американцы бывают разные: трагическая гибель Гонсало Лира в украинской тюрьме

Американцы бывают разные: трагическая гибель Гонсало Лира в украинской тюрьме

Американцы бывают разные: трагическая гибель Гонсало Лира в украинской тюрьме Американский журналист и блогер Гонсало Лира был замучен в застенках СБУ 11 января 2024 года Гибель при исполнении Под самое окончание второй январской недели Госдеп уведомил общественность о гибели американского журналиста и блогера в харьковской больнице.

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