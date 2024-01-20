Американцы бывают разные: трагическая гибель Гонсало Лира в украинской тюрьме Американский журналист и блогер Гонсало Лира был замучен в застенках СБУ 11 января 2024 года Гибель при исполнении Под самое окончание второй январской недели Госдеп уведомил общественность о гибели американского журналиста и блогера в харьковской больнице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии