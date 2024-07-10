Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Скоро всех поразит мощь украинского флота

Скоро всех поразит мощь украинского флота

«Седьмой, седьмой, а если бы, если бы я» © АукцыонЕсли бы ВМС Украины могли вывести в море весь свой флот, все скептики очень сильно бы удивились.

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Комментарии
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Андрей
надо давить хохлофлот в зародыше.
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10 час.

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