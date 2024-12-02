В ЯНАО теплые остановки оборудуют камерами с ИИ для защиты от вандалов

Эксперимент с камерами с ИИ на теплых остановках в Ноябрьске признали успешным. Подобные видеокамеры для слежки за вандалами решили установить во всех муниципалитетах, рассказал замгубернатора ЯНАО Константин Оболтин.
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