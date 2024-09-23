Успенская отсудила у Киркорова 90 тысяч за то, что он называл ее «попрошайкой»

Иск певицы Любови Успенской о защите чести и достоинства частично удовлетворен. Таганский суд Москвы предписал взыскать с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей за то, что он называл Успенскую «попрошайкой».
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