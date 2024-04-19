Изоляция Вашингтона в ООН: США показали истинное отношение к палестинцам - Небензя

Постпред России в ООН Василий Небензя указал на истинное отношение Америки к палестинцам. США показали, что они буквально не заинтересованы в окончании войны на Ближнем Востоке, в которой идёт массовое истребление народа Газы.
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