Российско-китайский концерт к годовщине Победы в мировой антифашистской войне прошел в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 25 апреля /Синьхуа/ -- Праздничный концерт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам "Вечная память" состоялся в пятницу в Санкт-Петербурге.
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