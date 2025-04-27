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Китай

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Российско-китайский концерт к годовщине Победы в мировой антифашистской войне прошел в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 25 апреля /Синьхуа/ -- Праздничный концерт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам "Вечная память" состоялся в пятницу в Санкт-Петербурге.

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