Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

МОК о россиянах на юношеской Олимпиаде-2024: «На данном этапе ни один нейтральный спортсмен не квалифицирован. Никаких дальнейших решений принято не было»

Соревнования по зимним видам спорта пройдут с 19 января по 1 февраля в Канвондо, Южная Корея. На данный момент россияне и белорусы не смогли выполнить квалификационные нормативы из-за отстранений от международных турниров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх