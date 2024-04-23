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Наркобарон, планировавший убить премьера Нидерландов, случайно отпущен на свободу в Испании

В Испании случайно выпустили на свободу наркобарона, который планировал убить премьера Нидерландов. Поиски босса марокканского картеля Карима Буяхричана продолжались пять лет, пока его не поймали в Испании, как сообщает Politico.

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