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Михал Чайковски: «Словацкий и русский народы очень похожи. Люди по менталитету в России мне ближе, чем в Америке»

– Вы в Москве уже пятый год. Что вас удивило, когда приехали впервые? – Москва – очень классный город, красивый и очень чистый.

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