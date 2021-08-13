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На Украине придумали очередной план по остановке "Северного потока - 2"

На Украине придумали очередной план по остановке "Северного потока - 2"

Нардеп от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин заявил, что единственным способом остановить строительство российского газопровода "Северный поток - 2" является разрыв отношений между Германией и США, передает РИА Новости.

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