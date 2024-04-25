Федерация футбола завершила предварительное ТЭО строительства национального стадиона

В Доме футбола в Кишиневе состоялась встреча руководства Федерации футбола Молдовы (ФФМ) и представителей компании из Румынии, выбранной для проведения предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства футбольной арены в городе Кишиневе.
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